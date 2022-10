Ligue Europa : Nantes, Castelletto a encore déçu

Entré en jeu à la 81e minute jeudi face à Fribourg, Jean-Charles Castelletto a contribué au troisième but de l’équipe allemande, vainqueur à Nantes 0-4. Son coéquipier et compatriote Ignatius Ganago ne faisait pas partie de l’effectif des Canaris.

Les jours se suivent et se ressemblent pour Jean-Charles Castelletto. Le défenseur camerounais aligne les mauvaises performances avec son club, le FC Nantes. Au point de débuter sur le banc de touche jeudi, lors de la réception de Fribourg, en match comptant pour la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa.

Comme au match aller (2-0), les Canaris se sont inclinés devant la force de l’équipe allemande (0-4). Et comme au match aller, Jean-Castelletto a aidé l’équipe adverse à faire la différence. Rentré en jeu à la 81e minute de la partie, le défenseur international camerounais est l’auteur de la glissade qui provoque le troisième but de Fribourg une minute plus tard.

Paradoxalement, avec 4 points de retard sur Qarabag, deuxième du groupe C à deux journées de la fin, un petit espoir de qualification subsiste néanmoins pour le FC Nantes. Mais ces Canaris, battus 6 fois sur les 7 derniers matchs toutes compétitions confondues, devront montrer un tout autre visage et ce n’est pas gagné…