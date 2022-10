LDC : Bayern, Choupo-Moting n’a pas participé au festival

En déplacement sur le terrain de Pizen lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, Eric-Maxim Choupo-Moting n’a pas contribué au succès du Bayern Munich (2-4) mercredi soir.

Le FC Bayern a obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi sur le terrain de Viktoria Plzen. Sadio Mané, Thomas Müller et Leon Goretzka, auteur d’un doublé, ont donné à Munich une avance confortable de quatre buts en première période. Adam Vlkanova et Jan Kliment ont marqué pour Plzen, mais le Bayern s’impose 2-4. Les coéquipiers d’Eric-Maxim Choupo-Moting remportent leur 11e match consécutif en phase de groupes, établissant un nouveau record en Ligue des champions.

Les Bavarois ont débuté avec Sven Ulreich dans les buts et Noussair Mazraoui, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano et Josip Stanišić dans une défense à quatre. Joshua Kimmich et Goretzka évoluaient au milieu de terrain derrière Kingsley Coman, Leroy Sané et Mané, tandis que Müller était devant. Mathys Tel est entré en jeu à la place de Müller en première période et Eric Maxim Choupo-Moting a remplacé Coman à la mi-temps. Seulement, l’attaquant international camerounais n’a pas contribué au festival de son équipe. Au moment où il entre en jeu, le Bayern Munich avait déjà inscrit ses 4 buts. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain aura beau montrer un bon visage, l’efficacité ne sera pas au rendez-vous.