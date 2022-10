Ligue Europa : Kunde Malong et Olympiakos éliminés

En déplacement à Baku jeudi soir, Pierre Kunde Malong et l’Olympiakos ont obtenu le nul (0-0) contre Qarabag. Un résultat qui condamne le milieu de terrain camerounais et son équipe à l’élimination après quatre journées dans le groupe G de la Ligue Europa.

Avec zéro point au compteur au terme des trois matchs de la phase aller de la Ligue Europa, Pierre Kunde Malong et l’Olympiakos savaient qu’il leur faut prendre les 9 points encore possibles pour espérer passer le premier tour. Mais en déplacement jeudi à Baku, le milieu de terrain camerounais et ses coéquipiers ont obtenu le nul contre Qarabag 0-0. Un résultat qui n’arrange pas leurs affaires.

A deux journées de la fin de cette phase de groupe, Kunde et les siens occupent la dernière place dans la poule G avec un seul point au compteur. Pour eux, la qualification n’est plus possible dans un groupe où le leader, Fribourg totalise 12 points. S’ils peuvent encore néanmoins espérer d’être reversés en Ligue Europa Conférence (pour cela ils doivent terminer à la troisième place), reste que Qarabag (7 points) et le FC Nantes (3 points) n’ont pas encore dit leur dernier mot.