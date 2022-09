Les Canaris retrouvent l’Europe après près de deux décennies d’abstinence. Ce jeudi, Jean-Charles Castelletto, Ignatius Ganago et Nantes affrontent l’Olympiakos de Pierre Kunde.

La dernière apparition du FC Nantes sur la scène européenne remonte au mois d’août 2004. Dix-huit ans plus tard, les Canaris sont face à leur histoire. Jean-Charles Castelletto, Ignatius Ganago et leur club disputent leur premier match de la saison en Ligue Europa ce soir au stade de la Beaujoire. Ce sera contre Pierre Kunde Malong et Olympiakios.

L’entraîneur nantais Antoine Kombouaré croit aux chances du «petit Poucet». «Il y a un coup à jouer», insiste-t-il. Tout en se montant méfiant. u Valbuena s’approche à lui tout seul (129). «J’ai vu passer une statistique qui m’a fait un peu peur: depuis que le FC Nantes ne joue plus de coupe d’Europe, l’Olympiakos a disputé 194 matches européens, ce qui est monstrueux…», raconte Kombouaré.

«On va compenser ça avec beaucoup d’engagement, de la volonté, du courage mais aussi une organisation bien forte. On a tellement envie de le gagner ce match», assure-t-