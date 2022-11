Ligue des champions : Choupo-Moting retourne à Paris

Passé par le Paris Saint-Germain entre 2018 et 2020, Eric-Maxim Choupo-Moting sera de retour au Parc des Princes le 14 février prochain. L’attaquant du FC Bayer Munich va fêter ses retrouvailles avec ses anciens coéquipiers. Ce sera à l’occasion des 8es de finale de la Ligue des champions.

Eric-Maxim Choupo-Moting va rejouer au Parc des Princes le 14 février 2023. Passé par le Paris Saint-Germain entre 2018 et 2020, l’attaquant camerounais va affronter ses anciens coéquipiers, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Il s’agira donc des retrouvailles entre le joueur de 33 ans et son ancien club, mais aussi entre le PSG et son bourreau du match retour des quarts de finale de l’édition 2021. Ce soir-là, Choupo-Moting avait inscrit le but de la victoire du Bayern, au Parc (0-1). Même si c’est Paris qui s’était qualifié pour les demies, grâce à son succès 2-3 en Bavière, toujours avec un but de Choupo-Moting côté bavarois.

Programme des 8es de finale

RB Leipzig – Manchester City

Club Brugge – Benfica

Liverpool – Real Madrid

AC Milan – Tottenham

Paris SG – Bayern Munich

Francfort – Naples

Borussia Dortmund – Chelsea

Inter Milan – Porto