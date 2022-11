Brésil: les 26 de Tite pour battre le Cameroun et remporter la coupe

L’entraîneur Tite a annoncé lundi, au siège de la CBF à Rio de Janeiro, les 26 joueurs qui défendront l’équipe brésilienne lors de la Coupe du monde 2022. Si tous les joueurs sont de renommée mondiale, on se serait attendu à ce que le choix soit difficile. Non. Dans les pays dont les dirigeants ont de la vision, les joueurs ont un suivi quasi scientifique.

La seule grande surprise est la présence de l’arrière droit Daniel Alves, qui joue au Pumas, au Mexique. Le défenseur, 39 ans, n’avait pas été convoqué pour les matchs amicaux contre le Ghana et la Tunisie, les derniers avant la Coupe. Deux autres joueurs qui n’ont pas non plus été appelés aux deux derniers matchs figurent également sur la liste. Ce sont les attaquants Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli, tous deux joueurs d’Arsenal. Tite a expliqué comment il en est venu à cette décision.

« Le critère de Daniel Alves récompense la qualité technique individuelle, l’aspect physique et mental », a déclaré Tite.

Pour Martinelli, le technicien explique:

» Il a été l’un des éléments clé d’Arsenal en Premier League, un joueur du c’une qualité individuelle rare, excellent lors des transitions en vitesse. Il a eu deux convocations et est resté à un niveau élevé. Ils y auraient pu y avoir d’autres convoqués et il y a des arguments en leur faveur. Mais ce sont des choix. Dans les caractéristiques de l’équipe, du modèle de jeu, nous avons besoin de joueurs aigus sur les côtés » – a expliqué Tite.

Les 26 du Brésil

Gardiens de but

Alisson – Liverpool

Ederson – Manchester City

Weverton – Palmeiras

Latéraux

Danilo – Juventus

Alex Sandro – Juventus

Daniel Alves – Pumas

Alex Telles – Sevilla

Défenseurs centraux

Militão – Real Madrid

Marquinhos – PSG

Thiago Silva – Chelsea

Bremer – Juventus

Milieux de terrain

Bruno Guimarães – Newcastle

Casemiro – Manchester United

Fabinho – Liverpool

Fred – Manchester United

Paquetá – West Ham

Everton Ribeiro – Flamengo

Attaquants

Neymar – PSG

Vinicius Júnior – Real Madrid

Antony – Manchester United

Rodrygo – Real Madrid

Raphinha – Barcelone

Richarlison – Tottenham

Pedro – Flamengo

Gabriel Jesus – Arsenal

Gabriel Martinelli – Arsenal

Les joueurs convoquées sont attendus lundi prochain à Turin, où l’équipe nationale restera en stage jusqu’au 19, date à laquelle elle se rendra au Qatar.

La Coupe du monde 2022 se déroulera du 20 novembre au 18 décembre. Le Brésil fera ses débuts le 24 contre la Serbie. Les deux autres équipes du groupe G sont la Suisse et le Cameroun.