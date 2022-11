Ligue des champions : Liverpool – Real, Matip défiera Benzema

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa a eu lieu ce lundi. Joël Matip et Liverpool retrouvent Karim Benzema et le Real Madrid pour un remake de la dernière finale de la compétition.

En dehors de PSG – Bayern Munich, le plateau des 8es de finale fait d’ores et déjà saliver. Notamment avec le choc entre Liverpool et le Real Madrid. Un remake de la dernière finale de Ligue des champions. Titre remporté par les Madrilènes au Stade de France (1-0), lors d’une soirée entachée par de graves incidents et problèmes d’organisation autour de l’enceinte. Une affiche qui fait déjà rêver entre Jürgen Klopp et Carlo Ancelotti, mais aussi avec Joël Matip qui n’avait pas pu affronter Karim Benzema le 28 mai dernier.

Programme des 8es de finale

RB Leipzig – Manchester City

Club Brugge – Benfica

Liverpool – Real Madrid

AC Milan – Tottenham

Paris SG – Bayern Munich

Francfort – Naples

Borussia Dortmund – Chelsea

Inter Milan – Porto