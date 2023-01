Dans un match totalement fou, le RC Lens et Jean Onana ont fait tomber le Paris Saint-Germain (3-1) ce dimanche à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Hugo Ekitiké a inscrit l’unique but parisien.

Le Paris Saint-Germain n’est plus invaincu cette saison… Et le mérite revient au RC Lens de Jean Onana. Pour lancer l’année 2023, le milieu de terrain camerounais et ses coéquipiers ont a réalisé une superbe performance en dominant le PSG et Kylian Mbappé (3-1) ce dimanche lors de la 17e journée de Ligue 1.

Dans une atmosphère des grands soirs, les Lensois ouvraient le score très rapidement sur une volée de Frankowski après une remise de Haïdara déviée par Donnarumma (1-0, 5e). Le public exultait ! Mais dans la foulée, le PSG calmait l’ambiance en égalisant par Hugo Ekitike. Le Camerounais inscrivait ainsi son deuxième de la saison en Ligue 1, en jaillissant devant Samba sur un centre de Mukiele (1-1, 8e).

Openda (28e) et Claude-Maurices (47e) vont cependant redonner l’avantage au club nordiste qui n’a pas trop miser sur Jean Onana. Le milieu camerounais est en effet entré en jeu à la 73e minute de la rencontre. Avec cette superbe victoire marquée, les Lensois, toujours 2es, reviennent à seulement 4 points des troupes de Christophe Galtier, qui conservent la tête du classement.