Face à l’AJ Auxerre dimanche, Ignatius Ganago aurait dû (pu) marquer au moins un but. S’il a manqué de réussite, l’attaquant camerounais du FC Nantes a néanmoins contribué au succès de son équipe (1-0) grâce à une passe décisive.

Ignatius Ganago est revenu sur sa performance, au terme de ce match qui comptait pour la 17e journée de Ligue 1. « C’est une victoire importante. On avait vraiment à cœur de gagner à domicile. Là, on la fait et on est très contents. Il faut continuer là-dessus. Je pense qu’on a essayé de tout donner parce qu’on voulait absolument gagner ce match. On a tout donné. On a eu beaucoup d’occasions et à la fin on a été récompensés par le but de Marcus. On a bien profité du 1er janvier [2023] et on va essayer de continuer dans cette lancée », a-t-il expliqué.

Au plan individuel, l’attaquant camerounais aurait dû (pu) marquer au moins un but. Mais il s’en sort bien avec cette passe pour Coco Marcus pour le but de la victoire. « Je me suis donné à fond comme d’habitude. J’ai eu des occasions et je n’ai pas eu de réussite de ce côté-là. Mais je n’ai rien lâché. Marcus est entré en jeu, j’ai eu un bon ballon, je lui ai fait la passe et il a mis le ballon au fond. Je suis content pour lui. Il faut continuer dans cette lancée et essayer de gratter encore des points », a déclaré Ignatius Ganago.