Nouvelle recrue du FC Nantes, Ignatius Ganago a inscrit son premier but de la saison ce dimanche face à Lorient. Problème : la rencontre qui comptait pour la septième journée de Ligue s’est mal terminée pour le buteur camerounais et son équipe.

Ça y est, Ignatius Ganago a inscrit son premier but de la saison. Titulare ce dimanche pour la réception de Lorient lors de la septième journée de Ligue 1, l’attaquant camerounais a ouvert le score pour un FC Nantes (13e) qui espérait enchaîner après sa victoire sur l’Olympiakos en Ligue Europa jeudi dernier. Mais c’était sans compter sur une équipe lorientaise, surprise de ce début de saison, qui a confirmé en s’imposant à la maison (3-2).

🗞 Le FC Nantes trop court à Lorient. #FCLFCN — FC Nantes (@FCNantes) September 11, 2022

Malgréle but de Ganago en effet, les Merlus ont rapidement réagi sur un coup-franc de Ouattara (19e). Et après la pause, le FCL a encore profité de la fébrilité de Jean-Charles Castelletto et ses partenaires de la défense des Canaris pour l’emporté avec des buts signés Cathline (60e) et Koné (74e). Simon a relancé les visiteurs en inscrivant le but du 3-2 (85e), mais c’était en vain. Avec ce succès, Lorient se trouve provisoirement à la 4e position du classement, alors que Nantes descend au 16e rang.