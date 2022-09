J’ai lu et écouté les uns et les autres à la suite de mon point de vue sur les rapports que les camerounais ont avec la sélection des Lions Indomptables du Cameroun.

Le selectionneur du Brésil pour la période FIFA vient de rendre public une liste de 26 joueurs susceptibles pour lui d’être au Qatar. J’ai entendu certains dire que Zambo Anguissa n’a pas été appelé simplement pour le mettre au repos! J’apprends que les selectionneurs sont differents des entraineurs. Ce n’est pas seulement en dénimination mais aussi dans lexercice de leurs fonctions.

À quel moment donc monsieur Rigoberg Song et son staff travailleront les automatismes et autres stratégies de leur groupe ? Leur fond de jeu? A quelle moment formeront ils une vie du groupe? Ou alors les joueurs descendront directement sur le terrain et joueront puisqu’ils sont footballeurs professionnels et que chacun connaît son job!

La vérité c’est que Rigobert Song Bahanag et son president sont dans un système qui n’a peut être plus rien à voir avec le football.

En attendant qu’ils nous expliquent ce qu’ils souhaitent faire, nous continuons à leur dire que les Lions Indomptables sont un Label dont ils ont hérité. Les Lions Indomptables sont la 11eme région du Cameroun dans laquelle il y a une partie de chacune des 10 autres regions. Si Song Bahanack et Samuel Eto’o l’oublient 25 millions de camerounais seront là pour le leur rappeler.

Sosthène Vincent Fouda, homme politique