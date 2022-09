Premier buteur de la rencontre, Ignatius Ganago, titulaire sur le front de l’attaque jaune et verte, a trouvé le chemin des filets pour la première fois sous la tunique nantaise. L’international camerounais avait pourtant idéalement ses coéquipiers dans ce match.

Lorient est séduisante depuis le début de la saison. S’étant sauvé de justesse de la rélégation en 2021-2022, ce club produit du jeu. Et ça marche. Il occupe la quatrième place du classement, à un point de Lens, en attendant le match de Lyon à Monaco.

Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Lorient 3 2 Nantes

C’est sur un magnifique coup-franc direct (19e) que Ouattara a nivelé la marque. Et cela n’a attendu que six minutes après l’ouverture du score de Ganago (13e), sur corner. Cathline (60e) et Koné (74e) ont ajouté à la marque. Nantes va essayer de se ressaisir et va se rapprocher à la 85e par Moses Simon (85e). Mais ce sera trop peu et trop tard.

Après la soirée magique de jeudi et le premier succès européen à son retour 20 ans après, le réveil est dur.