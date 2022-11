Bayern Munich : Choupo-Moting se verrait bien prolonger

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2023, les récentes performances d’Eric-Maxim Choupo-Moting poussent le board bavarois à réfléchir sur une éventuelle prolongation. Courtisé par Manchester United, l’attaquant camerounais n’est cependant pas contre l’idée de rester en Bavière.

Auteur de ses 4e et 5e buts de la Bundesliga samedi, Eric-Maxim Choupo-Moting est inarrêtable. L’attaquant international reste sur 9 buts inscrits en sept matchs consécutifs toutes compétitions. La recette de cette superbe forme ? « En tant qu’attaquant, vous êtes toujours à l’affût et vous attendez en quelque sorte que le ballon tombe à vos pieds, a déclaré Choupo-Moting pour Sky. Je me suis lancé et j’ai marqué, je suis content pour moi, mais surtout pour l’équipe ».

Pas une semaine ne passe sans que le Camerounais ne fasse parler de lui. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a de nouveau la cote. Manchester United veut se positionner sur le dossier. En Bavière, le board du Bayern Munich songe à prolonger le contrat de l’attaquant de 33 ans qui expire en juin 2023. Et à première vue, Choupo-Moting se verrait plutôt rester à Munich plutôt que de tenter une nouvelle aventure en Angleterre.

« Je suis juste concentré sur le FC Bayern et ici et maintenant. Je suis très, très heureux et je pourrais imaginer rester ici plus longtemps », a déclaré l’ancien sociétaire de Stoke City.