MTN Elite One : Canon de Yaoundé enchaine, Colombe confirme

Le Canon Sportif de Yaoundé a décroché sa deuxième victoire d’affilée de la saison ce dimanche, à l’occasion de la cinquième journée du championnat MTN Elite One. Les Mekok me Ngonda sont en effet venus à bout de Stade Renard 2-1.

Qautre jours après avoir surpris UMS de Loum (2-1), le Canon Sportif de Yaoundé enchaîne avec une autre victoire sur le même score. Face à Stade Renard ce dimanche, à l’occasion de la cinquième journée du championnat MTN Elite One, les Mekok me Ngonda ont brillé sur la pelouse du stade militaire de Ngoa-Ekelle à Yaoundé (2-1).

Au cours d’un match assez équilibré entre deux équipes offensives, Emmanuel Mahop a ouvert le score pour le Kpa Kum après 32 minutes de jeu (1-0). Raymond Fosso va égaliser quatre minutes plus tard (1-1, 36e). Mais au retour des vestiaires, le Canon Sportif a les meilleures occasions de la deuxième partie. Au bout de l’effort, Hugues Eyango offre les 3 points aux siens peu avant la 70e minute de jeu (2-1, 69e). Grâce à ce succès, les Vert et rouge s’emparent de la deuxième place dans le groupe A. Les Canonniers n’ont plus que 2 points de retard sur le leader, Colombe du Dja-et-Lobo (11 points) vainqueur de Feutcheu FC (2-1).