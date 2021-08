CAN 2021 : le coup de gueule d’El Hadji Diouf

« Quand on a les joueurs que le Sénégal a en ce moment, on ne devrait même pas se focaliser sur les autres équipes ; on devrait se focaliser sur nous-mêmes. On connaît nos adversaires, on sait comment on va jouer. A mes petits frères, je demande d’être rigoureux avec tous nos adversaires, petits et grands.

Cette année, je pense que ce sera la bonne. Il faut y croire. Les joueurs sont concentrés. Je le dis et je l’assume : le favori aujourd’hui, c’est le Sénégal. Nous avons par le passé perdu deux fois en finale, mais l’équipe du Sénégal d’aujourd’hui est bien outillée pour aller gagner la CAN au Cameroun. Je ne le dis pas pour chambrer qui que ce soit, mais je sais qu’aucune équipe n’a envie de rencontrer le Sénégal. Aucune équipe n’a les talents que nous avons aujourd’hui.

Notre équipe est déjà bien aguerrie. Si nous parvenons à remporter la CAN au Cameroun, ce sera un grand honneur pour nous. Parce que ce pays est un grenier, une source pour de nombreux footballeurs africains. Nous avons soif de victoire. C’est à ces jeunes d’écrire leur propre histoire ».