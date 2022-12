Avant l’anatomie, parlons un peu de Genèse… Il y a quelques années, le stade Mbappé Leppé à Douala était considéré comme le purgatoire des joueurs de la ville de Douala. C’est dans cet enclos que se déroulaient les matchs de deuxième division. La poussière soulevée à chaque action ne permettait pas de filmer ces matchs. Pourtant, ce stade porte le nom d’un monument du football Camerounais, celui du Maréchal Mbappé Léppé.

Je vous assure, j’ai grandi en le connaissant sous ce nom. Je ne vais pas aller fouiller pour son acte de naissance… Il fut le vainqueur de la coupe d’Afrique des clubs Champions avec Oryx de Douala en 1965 avec un but marqué du centre du terrain… Je vous prie d’aller encore une fois le vérifier. Pour ceux qui ont grandi dans les rues de New-Bell, Akwa ou Deido, on entend ces histoires presque tous les jours dans les bars et sous les arbres pendant les parties de jeu de dames.

Comme par coincidence, le joueur providentiel de cette coupe du Monde, celui qui a eu la meilleure note moyenne par match du Journal l’Equipe (7.17 contre 6.81 pour Messi), celui qui a permis à cette finale de coupe du monde d’emtrer dans les anales de l’histoire s’appelle lui aussi Mbappé.

Mbappé Lotis, Mbappé Leppé aucun lien familial vraiment?

J’imagine nos parents décrire son deuxième but en finale comme du temps où les matchs n’étaient pas télévisés. On aurait sûrement des détails du genre où le ballon se serait transformé en serpent lorsqu’il rebondit. Et ce reptile aurait mordu les doigts de Martinez, le gardien argentin qui l’aurait laissé filer dans les buts. Ou encore, que durant la reprise de volée, Mbappé serait resté suspendu en l’air autant qu’il fallait, pour que son petit frère, présent dans les tribunes, puisse finir de boire afin de bien apprécier le geste…

Heureusement pour nous, ce but a été filmé en haute résolution 8K, et sous plusieurs angles.

Tout a commencé par l’accélaration de Kingsley Coman qui parvient à chipper le ballon à nul autre que Lionel Messi. Oui, c’est lui qui a été élu meilleur joueur de la compétition et que plusieurs considèrent comme le meilleur joueur de tous les temps (smile – link). Coman transmet ensuite le ballon à Adrien Rabiot qui tout de suite cherche comment le faire parvenir à l’homme providentiel, Mbappé. Le ballon lui arrive par les airs, et d’une délicate remise de la tête, il le passe à Thuram qui le lui remet dans la course, avec un dosage idéal de l’intérieur du pied droit.

Le reste est un délice, et a certainement fait crépiter le plus grand nombre de caméra de Qatar 2022. Kylian, comme une pièce du repertoire de Tchaikovsky en patinage artistique aux jeux olympiques, fluidifie son corps et le met en harmonie avec son esprit. L’équilibre de ce corps, rendu parallèle par rapport au sol, lui permet d »ajuster sa frappe de la balle avec perfection, générant puissance, acuité et précision. Même le mètre 94 de Martinez n’a pas pu gâcher cet instant de génie. Et même si le gardien est arvenu à effleurer la balle, l’objet a obéi au nom Mbappé. Golaaaaazo!!! TooooR!!! Buuuuut!!!

Un but d’anthologie

Pour ceux qui ont eu le privilège de jouer à quelque niveau, ils connaissent bien l’exercice de garder la balle en l’air tout en la passant les uns aux autres. Comme on dit au quartier, « Ça ne touche pas le sol ». Et bien, sur ce but magique, la balle n’a touché le sol, qu’au moment de rebondir juste devant le gardien en route vers les filets. Un « une-deux » aérien, conclu par une reprise de volée hors catégorie lors du match le plus important de l’intervale entre deux Coupe du Monde, soit 8 ans, alors que sa sélection est ménée au score ne fait que rajouter à l’anthologie de ce but.

C’est vrai que le Brésilien Richarlison a réalisé, lui aussi un geste extraordinaire sur son but contre la Serbie. Mais le contexte n’a rien à voir. Il était certainement plus décontracté puisque le Brésil ménait au score. C’était aussi le premier match de la phase de poule et certains diraient que son mauvais contrôle, ne lui laisse pas vraiment le choix… Mais il fallait le faire!

Le réseau social Twitter est du même avis et affirme que le but de Mbappé a généré le plus grand nombre de tweets de toute la compétition, relançant une finale de coupe du monde et qui a permis à plusieurs, même les non footeux de comprendre pourquoi notre sport est affectueusement appélé « The beautiful game »