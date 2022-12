Leo Messi et l’Argentine ont remporté au Qatar la Coupe du Monde 2022 en venant à bout de la France aux tirs au but. Cette finale restera dans les annales comme l’une des meilleures de tous les temps. Le capitaine de l’Argentine, probablement dans ce qui restera comme son dernier match en sélection, quittera la scène avec le trophée le plus célèbre.

La dernière fois que que l’Argentine a soulevé un trophée, c’était en 1986. Il y a donc trente-six ans avec l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, Diego Armando Maradona. Huit ans auparavant, l’Argentine avait soulevé leur premier trophée. Mais ce dimanche, ce match entre deux des meilleures nations du monde a rendu hommage à ce merveilleux sport.

Décidés à offrir à Lionel Messi, son génie, son premier trophée de Coupe du Monde, les Argentins ont réalisé une superbe entame de rencontre. En quadrillant le terrain, en étant structurés, ils ont lancé des actions offensives d’une vélocité imparable. Ils se sont rapidement procurés des actions très dangereuses. Puis, une erreur de Dembélé va décanter une rencontre jusque là fermée. Qui d’autre que Leo Messi pour transformer ce tir sous haute pression. Puis, sur une récupération de balle dans son à 40 mètres des buts, l’Argentine va lancer une attaque rapide meurtrière. Messi va trouver Mac Allister en profondeur, côté droit. Le joueur de la Juventus va décaler à l’opposé pour Di Maria qui finit merveilleusement (36e).

La France n’est pas bien en place et semble fébrile en seconde mi-temps aussi. Angel Di Maria percute à gauche et force Koundé qui joue hors position à se démener. Mais tout va basculer sur une décision du sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, de faire sortir Di Maria. Le sélectionneur français, Didier Deschamps, change son dispositif et envoie de nouveaux hommes plus frais sur le terrain. L’impact de Kingsley Coman et Camavinga est tout de suite perceptible. Il récupère un nombre incalculable de ballons et ratissent sans compter. Sur l’une d’elle, Kolo Muani et fauché dans la surface de réparation. Le pénalty obtenu est converti par Kylian Mbappé. Et que dire de son deuxième but dans la rencontre sur demi-volée! Ce but nivelait en deux minutes le score.

Messi va inscrire un autre but à la 110e minute dans les prolongations. Kylian Mbappé sur penalty à la 116e minute va encore niveler la marque. Ce sera finalement la séance cruelle des tirs au but qui va décider du vainqueur. Aidé par Emiliano Martinez qui va arrêter deux pénaltys, Messi et l’Argentine vont se sauver avec le trophée.