Murat Yakin, le sélectionneur suisse, a choisi 24 joueurs pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde. Pour le technicien, l’objectif ces deux matches de l’UEFA Nations League contre l’Espagne et la Tchéquie en l’espace de 72 heures est clair. « Nous voulons absolument rester dans la ligue la plus élévée. Chaque joueur sait de quoi il s’agit. Tous ceux qui font partie du cercle de la Nati veulent aussi aller à la Coupe du monde. Nous allons donc aborder ces deux matches avec motivation et concentration », explique Yakin.

Le coach considère les rencontres finales dans le groupe 2 de la Ligue A comme un test de forme en vue de l’événement phare de l’année. « L’Espagne et la Tchéquie sont des équipes qui jouent à un très haut niveau. C’est pourquoi il s’agit de deux matches importants en vue de la prochaine Coupe du monde. Nous voulons profiter des prochains jours pour nous mieux rapprocher et nous rendre à la Coupe du monde en tant que groupe soudé ».

La Suisse sera le premier adversaire des Lions Indomptables à la coupe du monde du Qatar. Le match entre les deux sélections se tiendra le 24 novembre 2022.