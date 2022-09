Aucun joueur n’est au-dessus du Cameroun. Roger Milla, Théophile Abega, Samuel Eto’o, aucun n’était au-dessus du Cameroun. Maintenant, il faut savoir que le manager sélectionneur est comme un juge, c’est-à-dire qu’il peut statuer selon la loi, selon les principes que sont la compétitivité, ce que le joueur fait en club, sa constance dans les résultats et autres. Mais également, il tient compte des résultats passés. Le manager sélectionneur peut également se fonder sur son intime conviction. Qu’est-ce que ce professionnel doué de talent apporte au groupe ? Parce qu’il ne s’agit pas d’une sélection de talents, mais d’une équipe, qui a besoin d’être ensemble, qui respecte une discipline. Monsieur Zambo Anguissa, qui est une étoile à protéger, fait de très belles prestations à Naples. Si quelqu’un vous dit le contraire, c’est qu’il n’est pas objectif. Mais, lorsqu’il arrive au Cameroun malheureusement, ses prestations sont toujours en demi-teinte. Il ne mouille pas suffisamment le maillot. Nous sommes en ce moment dans le contexte d’une sélection pour deux matchs amicaux. La sélection n’est pas fermée. Je ne crois pas que le manager sélectionneur ou la Fédération camerounaise de football ait un problème particulier avec monsieur Zambo Anguissa. Il y a quand même quelques petits problèmes de discipline qui méritent d’être corrigés. Psychologiquement, on peut amener un joueur à se remettre en question, à apporter un peu plus dans sa performance. Donc, monsieur Zambo Anguissa est peut-être important dans cette équipe. Mais, il n’est pas indispensable, comme tous les joueurs de toute l’histoire du Cameroun. Si Zambo Anguissa vient au Cameroun, qu’il arbore le fighting-spirit, la Grinta italienne.

Stéphane Edzigui