On ne peut pas se passer de Zambo Anguissa. Tout le monde sait qu’il a du talent. Moi en premier, je l’ai fustigé durant toute la Can. Je n’ai rien contre lui. Mais, j’étais énervé parce que, voir tout le talent qu’il a et ne pas le mettre au service des Lions Indomptables, ça m’a beaucoup chagriné. Tout le monde a encore vu ce qu’il a fait hier (mercredi, ndlr) en Champions League avec Naples. Je pense qu’il y a une certaine façon de parler au joueur. Il y a une façon de tenir un discours à Zambo Anguissa. Ici, on rentre dans le domaine de la psychologie sportive. Et il y a beaucoup de gens qui n’ont rien compris à la psychologie sportive. Zambo Anguissa a besoin d’un certain discours. Et ce discours, il ne l’a pas encore reçu ; il ne l’a encore entendu de personne, au niveau de la Fédération. Ça n’a rien à voir avec la motivation.

Jean-Jacques Missé Missé