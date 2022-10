L’international sénégalais et champion d’Afrique des Nations 2021 a remporté le Trophée Socrates pour sa première édition. Ce trophée récompense l’engagement social d’un footballeur professionnel «ayant réalisé des actions solidaires en faveur de l’inclusion et de l’égalité des chances et en lien avec les évolutions de la société». Sadio Mané ne se donne aucune limite pour aider les plus necessiteux.

Sadio Mané réalise d’immenses choses au Sénégal. Il profite de sa stature pour aider à l’épanouissement des siens dans une humilité à faire pâlir. Il a fait construire des écoles et des hôpitaux, notamment dans sa ville natale de Bambali : «Je suis très content. Parfois, je peux paraître timide, mais je suis content de faire ça pour rendre la vie meilleure aux gens, chez moi», a affirmé le joueur du Bayern Munich.

Le jury était composé de Rai, frère de Sócrates, de Sóstenes, directeur général de la fondation Gol de letra, de Joël Bouzou et Jean-Jérôme Perrin-Mortier, président et directeur général de Peace and Sport ainsi que de Jérôme Cazadieu et Pascal Ferré, directeur de la rédaction et rédacteur en chef de France Football.