Lions Indomptables : David Eto’o recruté pour la promotion des équipements

David Eto’o, petit frère de Samuel Eto’o a été recruté comme égérie de Bee Group, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la promotion des nouveaux équipements de la sélection nationale de football du Cameroun.

Bee Group va exploiter l’image de David Eto’o dans le cadre de la distribution des maillots et autres équipements de la sélection nationale de football du Cameroun. L’entreprise en charge de cette activité a en effet recruté le petit frère du président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto’o, comme égérie. L’accord entre les deux parties a été signé en fin de semaine dernière. « Seul on va vite, avec David Eto’o on va plus loin. La synergie des énergies pour un impact qui profite au 237. Restons connectés, ça va aller très vite », a annoncé l’entreprise sur Facebook.

L’Eto’o se desserre

Le président et fondateur de Bee Group Patrick Timani a officiellement obtenu l’accord de distribution de la marque One All Sports au Cameroun le 14 septembre 2022 en Thaïlande. « Nous avons voyagé jusqu’en Thaïlande pour rencontrer nos nouveaux partenaires suite à la signature d’un accord de distribution avec One All Sports. Nous sommes impatients de soutenir les Lions indomptables du Cameroun dans leur quête de la Coupe du monde au Qatar », écrivait Patrick Timani.

Polémique

Notons que le recrutement de Bee group s’était opéré sous fond de polémique. La Fécafoot avait en effet lancé le 2 septembre un appel à candidatures à l’attention des entrepreneurs souhaitant commercialiser les maillots des Lions indomptables sur le territoire national. Le délai de soumissions des offres des candidats était fixé au 7 septembre prochain. Ce n’est qu’après cette date, selon la Fédération, qu’une commission ad hoc devait être mise sur pied pour examiner les offres afin de retenir les 3 meilleurs candidats.

« Par la suite, cette short list sera soumise au Comité exécutif qui décidera en dernier ressort », indiquait le secrétaire général par intérim de la Fécafoot, Balise Djounang. Or, deux jours seulement après la publication de cet appel à candidatures le 2 septembre, One All Sports annonce qu’il a déjà un distributeur.