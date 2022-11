Qatar 2022: Michael Ngadeu, un patriote dans l’âme

HELLO LA FAMILLE,

Nous sommes au Qatar. Nous sommes en course pour l’un des trophées les plus prestigieux au monde. Ecrivons une nouvelle page de Notre histoire footballistique.

Le Cameroun compte sur Nous. CHACUN DE NOUS A UN RÔLE CAPITAL à jouer dans cette compétition, Des Gradins comme devant nos écrans SOUTENONS avec la dernière énergie, NOS VALEUREUX GUERRIERS SUR LE CHAMP DE BATAILLE, qui donneront le meilleur d’eux afin d’hisser plus haut les couleurs de notre drapeau.

NOUS AVAONS LE DROIT DE RÊVER. Allez les LIONS, Allez les GARS…

MERCI A TOUS

Michael Ngadeu, ‘MN’… LION DANS L’ÄME