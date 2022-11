Serie A: Zambo contre Ebosse (3-2)

La rencontre s’annonçait difficile ce samedi pour Udinese alors qu’il était en déplacement au Stade Diego Armando Maradona. Deux internationaux camerounais, qui ont été sélectionné par Rigobert Song pour Qatar 2022 s’affrontait. Zambo contre Ebosse était le match dans le match de cette 15e journée de Serie A en Italie. Les deux joueurs devraient faire leur bagage dès ce soir pour rejoindre le regroupement à Abu Dhabi.

Et ce n’est pas pour rien que Napoli est en tête du championnat.

Napoli a tremblé mais n’a pas rompu. Il remporte ainsi sa onzième victoire consécutive en championnat et s’engage dans la trêve du mondial de la meilleure des manières. Au Maradona, l’Udinese, comme les autres avant lui, s’est également incliné 3-2.

« Avec ce match contre Udinese, une série extraordinaire de succès fait une pause. C’est certainement mon meilleur Napoli. Nous allons nous arrêter pendant quinze jours mais nous reprendrons avec le même désir et la même ténacité, conscients de notre force ». Aurelio De Laurentiis, le président du club, commente ainsi sur son profil Twitter le onzième succès consécutif de son équipe en championnat.

Le président des partenopei a apprécié la victoire 3-2 sur les friulani, qui permet à l’équipe de Spalletti d’aborder la période de repos avant la pause de la Coupe du monde avec 41 points au classement (13 victoires et deux nuls en 15 matches), sans oublier la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec la première place du groupe.

« Un sincère merci à l’équipe, au staff et à tous les cadres et collaborateurs – écrit le propriétaire des Azzurri – Bien sûr, merci à nos merveilleux supporters et à mon fils Edoardo dans son rôle de vice-président. Vous n’obtenez des résultats importants que si l’ensemble de l' »équipe » donne le meilleur de lui-même. Et c’est exactement ce qui se passe. Forza Napoli Sempre !!! »

Zambo Anguissa a été très en vue dans ce match. Il va servir Elmas sur la gauche et Elmas va déambuler avant de placer le ballon dans le filet. (3-0). C’est d’aileurs ce but qui va être le but gagnant, Udinese ayant remonté rapidement deux buts.

Dans cette confrontation Zambo contre Ebosse, c’est le premier qui sortira vainqueur.