MTN Elite One : tout savoir sur la saison 2022

La réunion de ce lundi avait pour objectif la recherche des solutions permettant de déterminer le champion du Cameroun avant le 30 juin 2022, délai fixé par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour présenter les représentants en compétitions africaines interclubs pour la saison prochaine.

L’idée de jouer le championnat MTN Elite One en une poule unique n’a pas été adoptée. La Fécafoot garde l’ancien format de deux poules de 12 et 13 clubs qui évolueront sous la forme de quatre sous-poules réparties dans chacune des quatre villes retenues pour le tournoi.

Ci-dessous, les annonces faites au terme des échanges :

* Le Championnat MTN Elite One de la saison 2021/2022 va se disputer en deux sous poules de 13 et 12 clubs respectivement ;

* Afin de respecter les délais impartis de la CAF, il a été décidé de la formule de regroupements dans les villes Yaoundé, Douala, Bafoussam et Limbe ;

* Au terme de la phase de poules du Championnat, les clubs classés 1er et 2e de chaque poule vont s’affronter en matchs croisés en aller simple ainsi qu’il suit : 1er A vs 2e B ; 1er B vs 2e. Les vainqueurs respectifs de ces matchs joueront une finale qui consacrera le Champion du Cameroun. Les perdants vont s’affronter au cours d’un match qui établira le classement du 3e et du 4e.

* A l’issue de la saison, les clubs classés aux 05 dernières places seront relégués en Championnat Elite Two ainsi qu’il suit : les 02 derniers de chaque poule ainsi que le perdant du match d’appui entre le 11e de la poule A et le 10e de la poule B.

* La FECAFOOT prendra en charge l’hébergement et la restauration des équipes lors des différents regroupements ;

* Le Champion du Cameroun recevra une enveloppe de 50 millions de francs CFA ;

* Le lancement du Championnat MTN Elite One se déroulera le mercredi 16 mars 2022 au Stade Municipal de Mbouda à travers l’affiche BAMBOUTOS FC vs PWD DE BAMENDA ;

* Les autres rencontres de la première journée sont programmées pour le dimanche 20 mars 2022 ;

* La Fécafoot, en collaboration avec le SYNAFOC, met un point d’honneur sur le paiement des salaires des joueurs et encadreurs conformément à la convention récemment établie ;

* Les présidents de clubs saluent la recherche par la Fécafoot des solutions concertées aux défis auxquels notre football est confronté.