MTN Elite One : pourquoi le TKC a été forfait face à l’Union

Le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé a été battu sur tapis dimanche, lors de la première journée du championnat MTN Elite One. Le club de Mvog-Aga ne s’est en effet pas présenté au stade Annexe numéro un de Yaoundé où l’Union de Douala l’attendait pour lancer sa saison. Conséquence, les Blancs et noirs ont été déclarés forfaits.

Selon des sources proches du TKC, les joueurs seraient restés bloqués dans un hôtel à Ngoumou dans le département de la Mefou-et-Akono dans la région du Centre. Au centre de la crise, une bataille de leadership qui prend corps entre le Dr. Achille Essomba Mani, dernier président connu du club, et Firmin Etoundi qui revendique lui-aussi la présidence et qui serait adoubé par la Fécafoot.

La preuve, lors de la dernière réunion entre le Conseil transitoire chargé d’organiser les championnats professionnels, la Fécafoot et les clubs d’élite, c’est sieur Etoundi qui a été admis dans la salle au grand dam d’Essomba Mani. Ce dernier aurait alors décidé de conserver « ses » joueurs jusqu’à ce que la fécafoot le rétablisse dans « ses droits ». Faute de quoi, le club sera à nouveau forfait lors de la prochaine journée du championnat. « Qu’ils me remettent mes licences et me rétablissent dans mon autorité, et mercredi je viens jouer », a déclaré Essomba Mani à nos confrères de Football237.com.