Une tactique éprouvée. Un sélectionneur qui a de la qualité et qui n’a pas de formule-choc comme Rigobert Song. Une fédération dirigée de main de maître par des compétences avérée. Voilà le secret de la séduite sélection nationale du Maroc. Ce dimanche, les Lions de l’Atlas ont totalement embouteillé la Belgique. Et l’a battu logiquement, 2-0 lors de la deuxième journée du Groupe F de la CDM 2022.

Pour ce deuxième test en CDM 2022, Walid Regragui a choisi de réfaire confiance en l’équipe ayant démarré face à la Croatie. Il est revenu avec le même 4-3-3 avec le trident offensif Ziyech-Boufal-Ennesyri. Seul Bounou manquait à l’appel, remplacé par Munir Lamhamedi. En face, Roberto Martinez a choisi de sacrifier Yannick Carrasco et Youri Tielemans en ligne médiane. Il les a remplaçer par Thorgan Hazard et Amadou Onana.

Le fil de la rencontre

La rencontre a démarré sans round d’observation, avec une première contre-attaque marocaine dès la 1re minute, menée par Ziyech. Batshuayi, lui, réussissait le premier tir cadré à la 5e minute, repoussé par Munir Lamhamedi. Contrairement aux attentes de Roberto Martinez, le Maroc n’a pas opté pour un pressing avancé. Ils ont subi une série d’attaques belges lors des 20 premières minutes.

La 2e tentative marocaine a ensuite porté la signature de Ziyech, avec un tir des 30 mètres . Malheureusement, ce fut au dessus de la transversale. Après la demi-heure de jeu, la vision de Walid Regragui est apparue claire et nette. Il fallait faire douter les Belges par le bloc défensif et enclencher des contres ultra-rapides. Hakimi a d’ailleurs failli en profiter à la 37′ avec un tir surpuissant qui a donné des frayeurs à Courtois. Les Lions de l’Atlas ont ensuite frôlé le break, à la 45e minute. Suite à un coup-franc qu’il a provoqué, Ziyech marque. Mais la position en hors-jeu de Romain Saïss a annulé le but.

Belgique – Maroc : 2-0. Les Lions de l’Atlas se relancent

Après la reprise, Walid Regragui a décidé d’avancer d’un cran en envoyant ses attaquants à la charge. Cette stratégie a donné lieu à quelques tentatives, dont un 3e tir cadré de Ziyech. Le sélectionneur belge, lui, envoyait Youri Tielemans et Dries Mertens pour débloquer la situation. La récupération marocaine a réussi un excellent travail en cette deuxième période, privant les Diables Rouges de la majorité des ballons et annulant plusieurs contres.

À la 73e minute, Regragui sacrifiait Hakimi et abbattait toutes ses cartes offensives avec les entrées d’Aboukhlal, Sabiri et Hamdallah. Immédiatement après le changement, Sabiri envoyait un boulet de canon d’un angle improbable, trompant pour de bon la vigileance de Thibaut Courtois pour le 1-0. Le pari de Walid Regragui s’avérait payant et le Maroc s’attelait encore aux tâches défensives, pour défendre l’avantage. Lukaku s’invitait à la partie à la 81e minute, pour peser encore plus sur la défense marocaine, qui a su souffrir sans jamais craquer.

Lors des arrêts de jeu, le playmaker marocain Hakim Ziyech recevait le ballon en entrée de surface puis éliminait son adversaire d’une belle feinte de corps. L’ailier de Chelsea servait ensuite Aboukhlal, qui ne se posait pas de question et cruscifiait Thibaut Courtois d’un tir en pleine lucarne pour le 2-0. Les dés étaient jetés et les supporters célébraient cette fois-ci sans la moindre appréhension.

Les Lions de l’Atlas sortaient définitivement les crocs et s’emparaient de la première position du groupe F, une position qu’ils défendront avec la sueur et le sang, jeudi prochain face au Canada.