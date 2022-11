Jean-Paul Akono est l’unique sélectionneur camerounais à avoir remporté un trophée avec les Lions Indomptables. En 2000, la maestria de son coaching a permis au Cameroun de battre plusieurs sélections de calibre dont le Brésil et l’Espagne.

Après avoir constaté la liste des 26 sélectionnés de Rigobert Song pour le mondial, il a supplié le Président Eto’o de rappeler le taulier de la défense des Lions. Michael Ngadeu est le passeur décisif du but qui qualifie le Cameroun à Blida contre l’Algérie. Cette supplication est mal interprétée par qui de droit. Il va recevoir une demande d’explication de la structure qui l’emploie, le Comité Transitoire du Football Camerounais.

« On m’accuse aussi d’avoir dit que si Ngadeu n’est pas là, le Cameroun subira une débâcle. Que j’ai divisé les supporters des Lions et l’opinion camerounaise alors que nous avons besoin de l’union sacrée. Voilà ce qui est dit dans la demande d’explication », explique t-il. « Si le président de la Fécafoot m’avait suivi à la télé Equinoxe, il n’aurait pas fait cela. S’il m’avait suivi, il aurait pu m’appeler et me poser la question, parce que ce n’est pas ce que j’ai dit », se justifie t-il.