Lyon : Laurent Blanc prévient Toko-Ekambi et Cie

Présenté devant la presse ce mardi, le nouveau entraîneur de l’Olympique Lyonnais Laurent Blanc a dressé un bilan honnête du club phocéen et fixé un objectif important que Karl Toko-Ekambi et ses coéquipiers doivent atteindre avant la trêve de la Coupe du monde.

Nommé à la tête de l’Olympique Lyonnais en remplacement de Peter Bosz pour deux saisons, Laurent Blanc était face à la presse ce mardi. L’ex-entraîneur du PSG et de l’équipe de France a dressé le bilan de son nouveau club. S’il assure que ses joueurs ne sont pas au mieux mentalement et physiquement, l’ex international tricolore a déjà ordonné un premier objectif clair, engranger le maximum de points d’ici au 13 novembre prochain, jour de la trêve du Mondial 2022. Forcément, la pression est du côté de Karl Toko-Ekambi et ses coéquipiers.

« Les joueurs ressentent la situation, ils sont conscients qu’elle ne reflète pas les objectifs fixés, a-t-il déclaré. Je leur ai fait un discours clair et déterminé. Le premier objectif : c’est de prendre le maximum de points avant cette trêve du mois de novembre. L’urgence d’aujourd’hui, c’est qu’on doit être efficace dans le jeu, mais on doit surtout prendre des points. Ils savent qu’ils doivent faire plus et retrouver une confiance individuelle. On doit remplir cet objectif d’ici au 13 novembre, avant de travailler en détails et faire quelque chose en deuxième partie de saison ».

L’entraineur de 56 ans a aussi exprimé les faiblesses de l’équipe lyonnaise et a notamment parlé des joueurs expérimentés. « Je pense qu’il y a des joueurs, individuellement, qui n’arrivent pas à donner l’apport qu’ils devraient. Je parle notamment des expérimentés, ils seront ceux qui vont émerger certaines choses et les jeunes doivent s’imprégner de cela. Ces joueurs d’expériences nous permettront de sortir de cette phase difficile ». Laurent Blanc il assure être fidèle à ses valeurs et ne compte pas sur le mercato pour se renforcer.