Les Lions A’ redescendent dans l’arène ce samedi

Le sélectionneur Ndtoungou Mpilé voudra certainement aussi lancer dans la mêlée certains joueurs qui n’ont pas eu ses faveurs. Et on pense ici au capitaine du premier match Jacques Zoua, qui n’a pas eu plus de temps de jeu. Quid du gardien Kerrido ? Retournera t-il au jeu après le dernier match qui fut un brin difficile ?

Le pays organisateur voudrait certainement terminer sur une note positive. C’est d’ailleurs le nouvel objectif après avoir été barré de la finale. Il faudra montrer une réaction d’orgueil après ce qui s’est passé à Limbé mercredi dernier. Ndtoungou Mpile le reconnait d’ailleurs. Il l’a énoncé en conférence d’avant-match vendredi :

« Contre le Maroc, rien ne semblait fonctionner pour nous. Il nous reste un match à jouer devant notre public. Nous devons montrer un autre visage, nous devons ça à tous ceux qui nous ont poussés durant tout le tournoi ».