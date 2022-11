L’Arabie Saoudite va fêter comme il se doit la surprise sa victoire en Coupe du Monde. Elle a infligée à la sélection de l’Argentine ce mardi une rare défaite. Les autorités politiques ont déclaré la journée de mercredi fériée et payée sur l’étendue de leur territoire national. De la corniche de Jeddah au bord de la mer Rouge, du cœur de la capitale Riyad que dans les villes et villages du pays, sa victoire sismique 2-1 contre l’Argentine de Lionel Messi a été célébrée comme il se doit.

Cette victoire signifie beaucoup dans cette zone du monde. Elle signifie que ces pays sont en mesure de se mesurer contre n’importe qui, rehaussant leur puissance dans le monde. L’argentine était sur une série de 36 matchs sans défaite. David a ainsi vaincu Goliath.

Au coup de sifflet final, les places publiques de l’Arabie Saoudite ont été prises d’assaut. Et dans les rues, des défilés des voitures, avec les supporters agitant le drapeau vert a eu lieu dans tout le pays. Les jeunes scandaient l’arrivée d’une nouvelle ère du football international.

Arabie Saoudite: le Prince Héritier émotif

Le jour férié concernera tous les employés de l’Etat « et du secteur privé, et les étudiants et étudiantes à tous les niveaux d’études », a annoncé mardi soir le gouvernement.

«Nous sommes tellement heureux du résultat. C’était un match exceptionnel de nos faucons », a déclaré Ghassan Alwan, 42 ans, directeur marketing au ministère saoudien du logement. « Notre confiance en nos joueurs était au bon endroit. Nous avons écrit l’histoire ce soir.

« Incroyable, massif, incroyable, fantastique », a ajouté Abdulrahman Abed, rédacteur sportif. « Félicitations à tous. Cela signifie beaucoup pour chaque Saoudien. Cela donnera un énorme coup de pouce à toutes les équipes arabes de la Coupe du monde . »

L’euphorie a atteint le cercle restreint du prince héritier Mohammed bin Salman, qui a été photographié en train d’embrasser ses frères après le coup de sifflet final.

Déjà, les universités avaient accordé un congé ce mardi après-midi pour que les étudiants visionnent le match. Les rues de la ville étaient presque abandonnées. Les femmes ont rejoint les hommes dans de nombreux cafés et restaurants, un phénomène nouveau dans ce royaume. Ils étaient loin de se douter que leur royaume remportera la plus improbable des victoires.