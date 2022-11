Comme en 1990 lorsqu’elle a été battue par les Lions Indomptables, l’Argentine débute son mondial par une défaite. Contre l’Arabie Saoudite, les pronostics ne pouvaient autant se tromper. Et pourtant, Lionel Messi a mis son pays en avant lorsqu’il a converti le pénalty en première mi-temps.

On aurait pu croire alors qu’il ne devait plus s’agir que d’une formalité. En quatre minutes, les Saoudiens vont faire basculer la rencontre. Ils mettent ainsi fin à une série de 36 matches sans défaite de l’Argentine (25 victoires, 11 nuls). Elle ne s’était plus inclinée depuis juillet 2019 contre le Brésil (0-2).

C’est la première fois que l’Argentine s’incline en Coupe du Monde après avoir ouvert le score depuis le 8 juin 1958 contre l’Allemagne de l’Ouest (1-3). Elle a perdu après avoir mené à la pause pour la seconde fois dans le tournoi après 1930 face à l’Uruguay (2-4).

L’Arabie saoudite est la deuxième équipe à s’imposer malgré trois tirs tentés ou moins lors d’un match de Coupe du Monde depuis qu’Opta analyse la compétition (1966) après le Japon contre le Cameroun le 14 juin 2010 (3 tirs également).

Salem Al Dawsari a marqué son deuxième but en Coupe du monde, après celui inscrit contre l’Égypte en juin 2018. Seul Sami Al Jaber (3) a trouvé le chemin des filets plus souvent avec l’Arabie saoudite dans le tournoi. Sa sélection a remporté les deux matches lors desquels il a marqué (contre l’Egypte puis l’Argentine), alors qu’elle s’est inclinée lors des deux autres qu’il a disputés sans trouver le chemin des filets.