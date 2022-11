Le Sénégal a fêté ce mardi sa deuxième victoire (2-1) dans le groupe A de la Coupe du monde 2022. Contre une bonne sélection de l’Equateur, les Lions de la Téranga ont géré en grand ce dernier match du groupe. Ils se qualifient ainsi pour les huitièmes de finale devant la tant attendue équipe sud-américaine. Équateur – Sénégal aura tenu ses promesses.

En peuple qui se souvient de son histoire, les Sénégalais ont rendu lors de ce match un hommage appuyé à Pape Bouba Diop décédé il y a deux ans. Il a été l’un des héros de la qualification du Sénégal en Coupe du Monde 2002, Les Lions de la Téranga s’étaient hissés, pour leur première participation à un mondial, aux quarts de finale.

La qualification a été réalisée sans l’apport de son meilleur joueur, l’attaquant Sadio Mané. Il a contracté une blessure au genou moins de deux semaines avant le début du tournoi qatari. Les debuts ne furent pas réussis puisqu’ils vont s’incliner contre le cours du jeu face aux Pays-Bas. Avec quelques ajustements, ils se qualifient après avoir aligné deux victoires de suite.

Searle va provoquer, puis va inscrire le penalty qui met le Sénégal en avance quelques minutes avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, l’Équateur pousse et va logiquement niveler la marque à la 67e minute. Qui d’autre que le capitaine Coulibaly, Il va prendre ses responsabilités et inscrire le but victorieux pour le Sénégal à la 70e minute. C’est aussi son premier but avec sa sélection.

Équateur – Sénégal se qualifie ainsi pour le second tour pour la seconde fois de son histoire. Il devient aussi le premier pays africain de cette coupe du monde à obtenir sa qualification. C’est déjà mieux qu’en 2018 où tous les représentants africains n’avaient pas traversé le tour des groupes.