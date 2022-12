Demi-finaliste à la récente Coupe du monde mondial au Qatar, le Maroc est le nouveau leader africain au classement FIFA. A l’image du Cameroun qui gagne 10 places, les Lions de l’Atlas (plus 11) réalisent leur meilleure progression.

La Coupe du monde a sourit à l’équipe nationale du Cameroun. Avec un bilan d’une défaite, un nul et une victoire, les Lions indomptables réalisent un grand coup au dernier classement FIFA de l’année. Les hommes de Rigobert Song gagnent 10 places et occupent désormais la 30e position.

Le Maroc leader, le Cameroun dans le Top 5

Le Cameroun occupe à présent le quatrième rang au plan africain. Le Top 5 du continent est désormais dirigé par le Maroc (11e mondial) qui détrône le Sénégal (19e). En parvenant à se hisser dans le dernier carré, les Lions de l’Atlas (plus 11) réalisent la meilleure progression de toute l’année. Ils récoltent pas moins de 142 points au cours des 12 derniers mois.

Le Brésil ne lâche pas

Si la Coupe du monde 2022 a couronné un nouveau champion, l’Argentine (2ème, plus 1), c’est le Brésil (1er, -) qui trône toujours en tête de ce classement. La Seleçao devance d’un rien l’Albiceleste qui aurait pu passer devant son rival sud-américain si elle avait battu la France (3ème, plus 1) en finale sans avoir eu recours à une séance de tirs au but.