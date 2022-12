Le staff technique nous a rassuré depuis le début du tournoi que Olivier Ntcham ne pouvait jouer puisque blessé. Cette information serait fausse si on s’en tient aux révélations du journaliste d’enquêtes Romain Molina.

Et la fédération que gère Samuel Eto’o l’a bien cherché. Elle a traité le journaliste d’investigation Romain Molina de « maître-chanteur ». Dans un communiqué publié sur toutes les plateformes, le Secrétaire Général de la Fécafoot a clairement laissé entendre que le journaliste a contacté Samuel Eto’o et lui a demandé de l’argent en retour des témoignages qui étaient en sa possession.

C’était mal connaître ce journaliste qui a une réputation certaine. Il a mené des enquêtes aux quatre coins du globe avec des résultats probants. C’était la dernière chose à faire que de vouloir salir sa réputation pour protéger ses amis. On se serait attendu à ce qu’une dénonciation sur des mineurs retienne l’attention du Président de manière urgente.

Interviewé par le lanceur d’alertes camerounais Boris Bertolt, Romain Molina a fait quelques déclarations fracassantes. Il nous fait une révélation sur l’important milieu de terrain Olivier Ntcham. Jusque là, la communication de la Fédération Camerounaise de Football faisait état d’un cas de blessure et il était celui qui était pointé du doigt. Il n’en serait donc rien.

Ce serait pour mettre certains joueurs en lumière que l’important milieu de terrain aurait été mis de côté. On a trouvé une raison qui ferait mieux passer la pilule. Selon le journaliste, on aurait promis au joueur une trentaine de minute lors du second match. Mais cela ne s’est pas passé. Il a été lancé au jeu lors du match contre le Brésil. C’est d’ailleurs sa fraîcheur qui a décanté le jeu vers l’avant des Lions Indomptables.