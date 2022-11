CDM 2022 : « les fans peuvent survivre sans bière pendant trois heures »

Lors d’une conférence de presse ce samedi, veille du début du Mondial 2022 au Qatar, le patron de la Fifa Gianni Infantino a défendu la volte-face des organisateurs sur la question de l’alcool aux abords des stades.

Les autorités du Qatar et la FIFA sont effectivement revenues sur leur décision de vendre de la bière aux fans autour des stades du Mondial (l’alcool est déjà interdit en tribunes, hors loges). Comme annoncé dans un communiqué, il a été décidé de « supprimer les points de vente de bière des périmètres des stades » et de « concentrer la vente de boissons alcoolisées » dans les fan zones et les établissements autorisés.

Un revirement totalement compréhensible à en croire le président de la FIFA Gianni Infantino. « Je pense personnellement qu’on peut survivre sans bière pendant trois heures. Que ce soit en France, en Espagne, en Ecosse », a déclaré le dirigeant suisse.