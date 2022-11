Simon Ngapandouetnbu : « j’étais attaché aux Bleuets »

Le jeune gardien de l’Olympique de Marseille est au Qatar avec la sélection nationale du Cameroun. A quelques heures de son premier Mondial, l’ex international U19 de France s’est confié sur les raisons de son choix défendre les couleurs du Cameroun.

Simon Ngapandouetnbu va prendre part à sa première Coupe du monde avec le Cameroun dès ce dimanche au Qatar. Jusqu’ici international U19 de France, le gardien de but de l’Olympique de Marseille a dû faire un choix. « C’était un choix compliqué, parce que j’étais attaché aux Bleuets avec qui j’ai passé de super moments. Mais, je pensais au Cameroun, parce que c’était une fierté pour mes parents et pour moi », à déclaré le gardien au Phocéen.

Appelé par le sélectionneur Rigobert Song à seulement 19 ans, le jeune gardien de l’OM vit un rêve. « Pour moi, c’est vraiment une dinguerie de participer à la Coupe du monde à cet âge-là ! Surtout avec mon pays de naissance et celui de mes parents. J’avais fait une première sélection en Corée avec eux, et le groupe a été très cool avec moi. De plus, j’ai la chance d’être avec d’anciens Marseillais comme Olivier Ntcham et les autres (Nkoudou, Zambo-Anguissa). Et puis il y a le gardien André Onana qui m’a beaucoup parlé ».