Le doublé de Cho Gue-Sung pour la Corée du Sud n’a pas empêché le Ghana de se relancer dans le groupe H de la Coupe du monde ce lundi. Les Black Stars s’imposent (3-2) grâce à un but de Mohammed Salisu puis à un doublé de Mohammed Kudus.

Dans cette Coupe du monde au Qatar, les matches du Ghana sont haletants et spectaculaires ! Battus (2-3) par le Portugal pour leur entrée en lice, les Ghanéens se sont cette fois imposés face à la Corée du Sud sur ce même score prolifique. Cela leur permet de se relancer pleinement dans la course à la qualification dans le groupe H. Et ce, face à de valeureux mais malheureux Sud-Coréens, qui eux, avaient pour débuter, neutralisé l’Uruguay (0-0), dans une rencontre nettement moins emballante.

Un Ghana en feu

Cette fois, les « Guerriers Taeguk » ont justement tenté d’emballer le match, en mettant un maximum de rythme dans leurs transmissions. Ils ont alors étouffé les Ghanéens pendant les 20 premières minutes, mais en manquant de tranchant dans la zone de vérité. Très réalistes, les hommes d’Otto Addo, eux, ont su concrétiser leurs deux premières occasions, par Salisu (23e), sur un coup franc de Jordan Ayew cafouillé par la défense adverse, puis par Mohammed Kudus de la tête, sur un centre parfait de Jordan Ayew, encore lui (34e).

Le doublé de Cho Gue-Sunga permis aux Sud-coréens de rêver encore un peu, mais les Ghanéens ont vite repris l’avantage grâce à une reprise du gauche de Kudus (sur un centre de Mensah, 68e).