L’équipe du Cameroun entrera bientôt en compétition face à la Suisse, quatre jours après le coup d’envoi de la Coupe du monde Qatar 2022. Les attentes des supporters sont nombreuses tout comme celles des dirigeants. Ces derniers ont placé la barre très haut avec l’ambition de faire partie du dernier carré, voire de remporter le prestigieux trophée. Une ambition somme toute légitime. Sauf que les quatre test-matchs (amicaux) disputés jusqu’ici n’ont pas toujours rassuré les observateurs. Ils doutent de la capacité des Lions indomptables à imposer leurs certitudes aux prochains adversaires. Et ils ne sont pas des moindres: la Suisse, la Serbie, le Brésil.

Au regard des lacunes et autres insuffisances observées jusqu’ici, les joueurs et l’encadrement technique auront pour devoir et pour mission d’éviter sept principaux pièges (pour autant de matchs) pour espérer aller loin.

l’absence d’un marquage de proximité ou de pression sur l’adversaire porteur du ballon. Une défense à reculons qui expose particulièrement le gardien. Les renvois du ballon dans l’axe de la défense ainsi que des fautes à proximité de la surface de réparation. L’excès du jeu de pied du gardien dans sa surface face à des attaquants particulièrement rapides et opportunistes. L’excès de renvoi du ballon vers l’arrière par un milieu de terrain désinvolte. L’égoïsme d’une ligne d’attaque ou chacun veut scorer ainsi que le manque de lucidité devant les buts adverses. Le manque de cohésion et de solidarité du bloc-équipe.

A cela, il faut ajouter l’environnement immédiat, l’ambiance générale dans les vestiaires et en dehors. La performance d’une équipe dans un tournoi majeur est le résultat dune alchimie complexe. Au-delà des incantations, des rêves plus ou moins éveillés, seule la vérité du terrain comptera au final.

Par Jean Marie Nzekoue