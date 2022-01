Le Cap-Vert veut définitivement se mettre à l’abri et profiter de son bon premier match pour se qualifier aux huitièmes de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations. Si le Burkina Faso n’aura pas à disposition son meneur de jeu, meilleur joueur et capitaine Bertrand Traoré, ils n’auront d’autres choix que de trouver une façon de gagner et de se replacer dans la course à la qualification. Cap Vert - Burkina, en direct...