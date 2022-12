L’Algérie a officiellement déposé son dossier de candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2025 retirée à la Guinée.

L’Algérie se positionne pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Initialement prévue en Guinée, l’organisation de la compétition en raison d’un contexte politique particulier, et des retards constatés à moins de trois ans du tournoi. Un responsable de la Fédération algérienne de football (FAF) vient à cet effet de séjourner au Caire où il a officiellement déposé « le dossier de candidature de l’Algérie pour la CAN 2025 ».

Le pays des Fennecs qui accueille le prochain Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2023) n’est cependant pas seule à lorgner l’organisation de la CAN 2025. Deux autres dossiers ont été transmis à la CAF : un présenté par le Maroc, et une candidature conjointe du Nigeria et du Bénin, selon RFI. La CAF effectuera, entre le 5 et le 25 janvier 2023, des visites d’inspection avant l’annonce prévue le 10 février 2023 du pays hôte du tournoi.