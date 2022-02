CAN 2021 : tests Covid-19 négatifs pour Salah et l’Egypte

Outre Ahmed Hegazy et les gardiens de but Gabasky et El Shenawy indisponibles pour cause de blessure, le reste de l’effectif de l’équipe nationale égyptienne est en bonne santé. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé en journée, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont tous été testés négatifs au Covid-19 ce mardi. Une bonne nouvelle pour les Pharaons qui affrontent le Cameroun jeudi, dans le cadre des demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations qui se tient au pays des Lions indomptables.

Un match capital pour les deux sélections les plus titrés du continent, notamment pour les hommes de Carlos Queiroz qui rêvent de revanche après la finale perdue contre les Lions indomptables lors de la finale de la CAN 2017 au Gabon. Après avoir mené, Mohamed Salah et ses coéquipiers s’étaient inclinés 2-1 après des buts de Nicolas Nkoulou et Vincent Aboubakar, actuel meilleur scoreur de cette 33e édition avec 6 réalisations.