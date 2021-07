CAN 2021 : le stade d’Olembé inauguré en septembre

A première vue, tous les efforts sont concentrés sur les stades du Complexe d’Olembé, encore en chantier. S’il est difficile d’envisager que l’infrastructure dans son ensemble sera prête d’ici au coup d’envoi de la CAN le 19 janvier prochain, les terrains de football, eux, devraient l’être. D’ailleurs, le stade principal du Complexe pourrait être inauguré le 2 septembre. A l’occasion du match Cameroun – Malawi, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le ministre des sports, lors d’une récente visite sur le site.

« Nous notons globalement des avancées stimulantes et rassurantes, dont l’image la plus étincelante est celle des magnifiques studios radio et TV, à la pointe de la technologie et de l’innovation, en cours d’installation. Nous constatons avec satisfaction l’achèvement de la pose des tourniquets sur l’entrée principale du stade, le bon déroulement des travaux de bétonnage des bâches à eau, de revêtement des murs et extensions des espaces verts », dixit Narcisse Mouelle Kombi.

Le ministre note aussi la bonne avancée des travaux de remblai des rampes donnant accès à la tribune présidentielle et au tunnel des joueurs (zone sud) ; l’achèvement des travaux de câbleries sur le pourtour du stade, pouvant permettre la reprise de la pose des écailles de pangolins ; la pose en cours de la 1re couche de peinture dans la zone mixte ; la décoration murale intérieure en cours, au niveau du hall d’entrée de la zone présidentielle, de la zone commentateur, avec des aménagements de confort de ces espaces.