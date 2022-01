CAN 2021 : La Tunisie qualifiée même en cas de défaite ?

Ceci est devenu possible après la fin des matches du groupe D et la victoire de l’Egypte Face au Soudan (1-0) et le Nigéria face à la Guinée Bissau (2-0).

Même en cas de défaite face à la Tunisie, la Gambie occupera la quatrième place des meilleurs troisième.

La Tunisie est quasi certaine de sa qualification au prochain tour de la CAN malgré l’absence de 12 joueurs positifs au coronavirus dont Wahbi Khazri.

La Tunisie a trois points avec un avantage de buts (+3). Il faut juste qu’elle n’encaisse pas une défaite avec un écart de cinq buts face à la Gambie pour passer au 8e de finale pour devenir la meilleure troisième. La chance de terminer le premier tour à la tête du groupe est encore possible en cas de sa victoire et une défaite du Mali face à la Mauritanie.