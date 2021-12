CAN 2021 : Choupo-Moting à l’infirmerie

Selon nos informations, l’attaquant camerounais du Bayern Munich souffre d’une douleur aiguë du genoux droit. Ce qui sème désormais le doute sur son état de santé, alors que la CAN 2021 approche. Eric-Maxim Choupo-Moting a en effet quitté la séance d’entraînement prématurément jeudi soir. « L’IRM réalisée immédiatement après sa sortie en dira plus sur l’étendue de la lésion et son éventuelle indisponibilité », informe le communicateur des Lions indomptables, Serge Guiffo.

#ECHOSDELATANIERE 🇨🇲🦁 Programme des #LionsIndomptables du 31/12/2021



🕗 8H00 Petit déjeuner 🍳☕

🕘 9H00 Entraînement des gardiens 🏋🏾‍♂️

🕙 10H00 Shooting SABC 📸

🕧 12H30 Déjeuner 🫕

🕟 16H30 Entrainement au Complexe Mundi 🏋🏿

🕢 19H30 Dîner 🍝#GoLions#LetsRoarTogether pic.twitter.com/6gopaeFnh4 — Lions Indomptable (@LIndomptables) December 31, 2021