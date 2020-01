CAN 2021 : Ahmad Ahmad et une délégation de la CAF au Cameroun dès ce lundi

Déjà, la majorité de ses collaborateurs ne sont plus les mêmes, du président de la Fédération au Ministre des Sports et même au Premier Ministère. Si la dernière fois, il était flanqué de deux de ses plus fidèles disciples en Constant Omari et Samuel Eto’o, la fourchette de ses accompagnateurs sera cette fois bien plus appréciable en terme quantitatif et probablement qualitatif aussi.

Après le camouflet du premier dévoilement de la mascotte officielle en décembre dernier, une autre ronde de dévoilement des visuels est annoncée et cela risque d’être officiellement officiel cette fois-ci.

Selon BBC, le point sera fait sur l’organisation matérielle du CHAN prévu du 4 au 25 avril.

Avril étant le mois du carême dans les pays musulmans, l’actualisation d’un commun accord du calendrier de cette compétition pourra également être au centre des discussions CAF- Cameroun.

Le tirage au sort des compétitions du championnat africain pour les joueurs locaux interviendra dans les tous prochains jours. Seize pays sont qualifiés pour la phase finale de l’édition 2020.