Cameroun - Zambie (3-2) : une victoire à l’arrachée

C’est d’ailleurs la Zambie qui prennent les devants à la 38e minute, gracieuseté de Grâce Chanda. Peu de temps après, c’est un sursaut d’orgueil de Nchout Ajara qu rétablit l’équilibre à la 41e minute. La même Ajara va être à l’origine du second but des Lionnes, marqué à la 72e par Aboudi Onguené.

Mais les Zambiennes sont bien rusées et rétablissent aussitôt l’équilibre deux minutes après le but du Cameroun. Cette fois, c’est Rachel Nachula qui montre ses muscles et c’est 2-2.

Les Lionnes vont continuer à pousser et sur une belle passe de Ngo Mbeleck, Aboudi Onguené inscrit le but de la victoire.

Alain Djeumfa dispose d’une semaine pour réajuster le tir avant le match retour prévu le 10 mars à Lusaka.