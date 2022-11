La Suisse ? C’était l’adversaire le moins redoutable du groupe G de la Coupe du monde pour le Cameroun. Il fallait donc gagner la Nati ce jeudi pour garder intactes, les chances de qualification pour les huitièmes de finale. Mais Rigobert Song et sa tactique crocodile a trébuché (1-0). Le coup est dur pour les Lions indomptables qui ont montré un bon visage dans l’ensemble, mais ont été incapables de concrétiser sur leurs temps forts.

Au-delà des performances des joueurs, la note est salée pour le Sélectionneur-Manager. Rigobert Song devait choisir parmi les 26 joueurs sous sa main pour former son onze de départ. Ne parlons pas du tout de ceux qui auraient pu être dans cette sélection de par leur qualité en club. Sur son banc de touche, il dispose d’un joueur évoluant dans Serie A Italienne et donc habitué de faire face aux joueurs à multiples talents. Enzo Ebosse, plus prometteur, mérite peut-être d’avoir une chance. Le joueur de Udinese aurait en effet pu avoir plus d’impact aussi bien défensivement et offensivement.

Des remplacements parce qu’il faut aussi faire des changements ?

Rigobert Song est certes Sélectionneur. Et on lui a aussi ajouté l’autre titre, celui de Manager. Comment peut-il expliquer à ses propres joueurs la réflexion qu’il a eue pour conclure qu’il fallait faire sortir le meilleur buteur européen des 10 derniers matchs du terrain ? Comment va t-il mériter le respect des joueurs qui jouent dans les plus gros clubs de la planète? Ceci dit, cela n’a rien à voir avec le meilleur buteur de la CAN 2021, Vincent Aboubakar. Si le joueur d’Al-Nasr méritait de descendre sur le vert, il est clair que Song n’aurait pas dû sortir son meilleur atout offensif. Surtout au moment où les Lions avaient besoin de sa technique et ses qualités de buteur pour égaliser.

Song a aussi pêché au moment de sortir un Martin Hongla qui a pourtant montré un meilleur visage qu’un Oum Gouet, pour faire entrer un Gaël Ondoua totalement inutile. Ondoua, il faut le rappeler, ne joue pratiquement pas en club. Et il évolue en deuxième division allemande. Le voir au milieu des adversaires qui évoluent à Juventus, Manchester City, Arsenal, Monaco, fait quelque peu désordre. Comment va t-il faire pour comprendre que Zambo-Anguissa espère recevoir le ballon dans un « un-deux »? Le contrat d’agent de Ondoua arrivera à expiration bientôt. Y aurait-il Pareil pour la sortie de Bryan Mbeumo en lieu et place de Nkoudou. Alors qu’ils étaient menés 1-0, le sélectionneur aurait sans doute dû renforcer son compartiment offensif en maintenant les joueurs clés sur le terrain, à l’instar de Choupo-Moting et Mbeumo, deux joueurs qui ont apporté de la percussion devant. Dommage. Après tout, c’est bien Song le sélectionneur. « Tout est possible encore, a-t-il déclaré en conférence de presse. Certaines nations ont perdu aussi, on n’a pas perdu espoir ».