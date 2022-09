Le sélectionneur-manager des Lions Indomptables a choisi une structure en 3 – 4 – 3 pour lancer son groupe dans ce match amical. C’est un groupe remanié qui va débuter cette partie avec comme commandant de la défense, Nicolas Nkoulou. Ce sera son premier match avec la sélection depuis la finale de la CAN 2017.

Enzo Ebosse et le solide Jean Castelletto vont compléter l’axe défensif.

Au milieu de terrain, le dur Mandjeck et Ntcham assureront l’axe, alors que de part et d’autre du couloir, se sont installés Noho Tolo et Fait Collins.

L’attaque est dirigé par le capitaine Vincent Aboubakar, qu’accompagne Moumi Ngamaleu à gauche et Briand Mbeumo à droite.

Le onze de départ contre l’Ouzbékistan