Tel que prévu, le Cameroun joue un match difficile contre l’Ouzbékistan. Rigobert Song a choisi de faire une large revue d’effectif et il ne fait aucun doute que ces joueurs ne se connaissent pas. Si d’un côté, la touche de Mbeumo est intelligente, la progression offensive du milieu de terrain est totalement déficiente.

Tactiquement, dans cet entrejeu, il est clair que le Cameroun aligne des joueurs qui ont un potentiel bien limité. En comparaison des Ouzbèques, les transitions entre les phases de jeu, offensives et défensives, se font à la vitesse de l’éclair. Et cette rapidité perturbe fortement les Lions Indomptables. Chaque possession de balle de l’adversaire devient une occasion de but.

Les attaquants sont sevrés de ballon. Le jeu est lent. Ngamaleu doit décrocher souvent pour avoir des croustilles. Les Lions ne semblent pas se retrouver dans ce changement de structure.

Le sélectionneur a certainement remis les joueurs dans le sens de la marche lors de la mi-temps.

Si le jeu au début de la 2e mi-temps s’est stabilisé avec le Cameroun qui gardait la possession, la défense des Loups Blancs est impénétrable. Mais sur une contre-attaque d’abord stoppée, le marquage a manqué et l’Ouzbékistan a inscrit un second but.

Les couloirs se sont ouverts pour l’adversaires et les Lions souffrent physiquement.